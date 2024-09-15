Tayvanlı turist Nevşehir'de ölü bulundu

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 61 yaşındaki Tayvanlı turist, konakladığı otel odasında ölü bulundu.

Tayvanlı turist Nevşehir'de ölü bulundu
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AA
Yayınlanma: 15.09.2024 - 21:53

Kapadokya'daki tarihi mekanları gezmek için önceki gün kente gelen H.S.C, dün akşam rahatsızlanarak hastaneye gitti.

Tedavisinin ardından otele dönen H.S.C, sabah saatlerinde sıcak hava balon turuna katıldıktan sonra yeniden rahatsızlandı.

Tayvanlı turist, dinlenmek için geziyi bırakıp kaldığı otele döndü. Oda arkadaşı, bir süre sonra otele geldiğinde H.S.C'yi yatağında hareketsiz bulduğunu belirterek görevlilerden yardım istedi.

Haber verilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen H.S.C'nin cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Etiketler: #Nevşehir #tayvan #turist #ölü bulundu

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