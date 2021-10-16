Avcıların kamyoneti takla attı, bagajda avlanması yasak geyik bulundu
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde avcıların içinde bulunduğu kamyonet tıra arkadan çarparak, takla attı. Kazada avcılar yaralanırken, kamyonetin bagajında ise avlanması yasak olan kızıl geyiği bulundu. Kuzey Ormanları Savunması, "Bu doğa düşmanları en ağır şekilde cezalandırılmalıdır! Sezonu, sahası, turizmi, ihalesi olmaz" diye tepki gösterdi.
Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ç.'nin yönetimindeki 06 DYF 05 plakalı kamyonet, Nihat Ö. idaresindeki 34 CCJ 502 plakalı dorsesi olmayan tıra arkadan çarparak, takla attı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kamyonetin içinde bulunan İ.Ç. ve Ö.T., olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Bur sırada kamyonetin bagajında ise avlanması yasak olan kızıl geyik olduğu görüldü.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne bilgi verilmesiyle olay yerine gelen ekipler, kızıl geyiğe el koydu. İ.Ç. ve Ö.T. hakkında ise adli işlem başlatıldı.
"AV CİNAYETTİR"
Kuzey Ormanları Savunması da sosyal medya hesabından duruma tepki göstererek, "Memlekette geyik bırakmamaya ant içmişler. Kuzey Ormanları'nda kaza yapan iki avcının bagajında avlanması yasak kızıl geyik bulundu. Bu doğa düşmanları en ağır şekilde cezalandırılmalıdır! Sezonu, sahası, turizmi, ihalesi olmaz #AvCinayettir tümüyle yasaklanmalıdır" ifadelerine yer verdi.
Memlekette geyik bırakmamaya ant içmişler.— Kuzey Ormanları Savunması (@kuzeyormanlari) October 16, 2021
Kuzey Ormanları'nda kaza yapan iki avcının bagajında avlanması yasak kızıl geyik bulundu. Bu doğa düşmanları en ağır şekilde cezalandırılmalıdır!
Sezonu, sahası, turizmi, ihalesi olmaz #AvCinayettir tümüyle yasaklanmalıdır. pic.twitter.com/hSogP9Pol5
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