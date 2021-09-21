Kuzey Ormanları'nda talan devam ediyor

21 Eylül 2021 Salı, 12:03

Kuzey Ormanları Araştırma Derneği tarafından yayımlanan raporda, ulaşım projesi olarak sunulan 3. Köprü ve 3. Havalimanı’nın yapımına başlanmasından hemen sonra 8 bin 500 hektarlık ormanlık alan yok edildiği belirtildi.

Kuzey Marmara Otoyolu ile beraber çevredeki arsaların fiyatları yükselmeye başladığına da vurgu yapılan raporda, “Zaten daha önceden villa ve rezidans projeleriyle doldurulmaya başlanan Zekeriyaköy, Çekmeköy ve Göktürk’te başlayan rant projeleri Kuzey Ormanları köylerine olan inşaat baskısını arttırdı. Köylerden ve çevresinden kapatılan arsalar ‘Orman manzaralı site’ sloganlarıyla lanse edildi” denildi.

"YABAN HAYATI SONA ERMİŞ"

Türk Akım Doğalgaz Hattı Projesi’ne değinilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

“Rusya’nın yıllık 750 milyon dolar kar edeceği Türk Akım doğalgaz projesinin hazırlıklarına 2014 yılında başlanmıştır. Rus gazını Avrupa’ya iletmek için İstanbul’un su kaynaklarının toplandığı Kuzey Ormanları’ndan geçirilen doğalgaz hattı için Trakya Kuzey Ormanları tahrip edilmiştir. Projenin deniz hattı için 10 binlerce ağaç kesilmiş, kara kısmı çalışmaları sırasında Istranca Ormanları’nda büyük bir tahribata yol açılmış; 13 kilometresi ormanlık alan olmak üzere 40 kilometre boyunca 65 hektar ormanla birlikte yüzbinlerce ağaç yok edilmiş, orman ekosistemi bozulmuş, yaban hayatı sona ermiş, tarım alanları, su kaynakları büyük zarar görmüştür.”

Öte yandan raporda, “Kocaeli Sungurlu’da yapılması planlanan, köyleri su altında bırakarak 35 bin ağacın kesilmesine neden olacak baraj projesinde hidroelektrik santral de bulunmaktadır” belirtildi.