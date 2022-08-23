Avdan'da ranta karşı ölüm kalım mücadelesi

23 Ağustos 2022 Salı, 12:28

Denizli’nin Tavas ilçesinin Avdan mahallesine termik santral yaptımına karşı çıkan yurttaşlar, bu kez kömür ocağı işletmesine karşı mücadele ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile 3 milyon 764 bin metrekarelik alan için acele kararlaştırma kararına karşı direnen halk, kararı Danıştay'a taşıdı.

Yargı süreci devam ederken çalışmalara başlayan maden şirketi, yurttaşların tarlalarına giden yolları kazıp kömür çıkarmak için çalışma yaptı. Yurttaşlar ise yol kenarına bayrak dikerek yolu kazdırmamak için nöbet tutmaya başladı. Bölgeye giderek incelemelerde bulunan CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, yurttaşlara destek sözü verdi.

BİÇER: TARIM ARAZİLERİ BİR GECEDE ELLERİNDEN ALINDI

Cumhuriyet’e konuşan CHP’li Karaca, 3,5 milyon metrekarelik alanda 475 parselin bir gecede acele kamulaştırma yöntemiyle şirkete bırakıldığına çekti. Karaca, “Avdan’da yaklaşık 15 yıldır zeytincilik desteklenir. Uçsuz bucaksız zeytin ağaçları vardı. Avdan ve 3,5 milyon metrekarelik alanda tarımsal faaliyet, meyvecilik çok yoğundur. Buğday, arpa, bakliyat ve nohut üretimi ciddi anlamda ciddi anlamda vardır. Çevre halkı tarım alanlarından kazançlarıyla hayatlarını idame ettirirler. Şu an Cumhurbaşkanı tarafından bu vatandaşların tarım arazileri bir gecede ellerinden alındı.” dedi.

“BİR YURTTAŞ TARLASININ BAŞINDA VEFAT ETTİ”

Karaca, “Orada tarlasındaki talanı gören bir yurttaşımız maalesef kalp krizi geçirerek tarlasının başında vefat etti. Şu anda kadınlar gençler, Avdanlılar ve çevre mahallerden yurttaşlar nöbet eylemi tuttuyor. Bu topraklarının en azından Danıştay’dan yürütmeyi durdurma kararı gelinceye kadar ya da ektikleri ürünlerin hasadını yapana kadar beklenmesini istiyorlar. Tüccarla sözleşme yapmışlar. Ürünün hasadına bir bir buçuk ay kalmış ve o tarlalar şu an kepçelerle oyuluyor. Avdan’ın ciğerleri delik deşik ediliyor. Vatandaşlar yalvarıyor. ‘En azından, ben tüccarla anlaşma yaptık, bu kadar ürün teslim edeceğim. Ürünümü kaldırana kadar bari bekleyin’ diyorlar, o bile beklenmiyor” ifadelerini kullandı.

"TÜRK BAYRAĞI DİKEN TEYZEYE ‘VATAN HAİNİ’ DEDİLER"

70 yaşında bir çiftçi kadının yanına geldiğini anlatan Gülizar Biçer Karaca, “Avdan’a giden bir yol var o yolunda kazılması gündeme geldi. Yurttaşlar bayraklar direk yolu kazdırmamak için nöbet tutuyor. Yanıma gelen bir teyzemiz de Türk bayrağı asıyor. Teyzeden, Türk bayrağını indirmesi isteniyor. Teyze de indirmiyor. Bunun üzerine teyzemize ‘Sen vatan hainisin’ diyerekten suçlama yapılıyor, arkasından da hakaret ediliyor. Ardından teyze karakola çağırılıyor” diye konuştu.