AVM açılışında izdiham! Uygun fiyatlı ürünü duyan koştu

Yayınlanma: 03.01.2025 - 14:24

Güncelleme: 03.01.2025 - 14:24

Yeni açılan alışveriş mağazası, piyasada binlerce TL’ye satılan ürünleri 100-200 TL arası fiyatlarla sunacağını duyurunca yurttaşlar mağaza önünde yoğunluk oluşturdu. Yüzlerce kişi bir anda mağazaya girmeye çalışınca izdiham yaşandı.

Firma yetkilisi Serhat İnce, Van halkına uygun fiyatlı ürünler sunarak ekonomik zorluklara çözüm üretmeye çalıştıklarını belirtti. İnce, “20 bine yakın ürünle Van halkına hizmet veriyoruz. Piyasada binlerce TL olan ürünleri 100-200 TL aralığında satıyoruz. Kar gözetmeksizin bu hizmeti sunmak bizim için gurur kaynağı” dedi.

YEDİNCİ YIL ŞENLİĞİ MÜJDESİ

Açılış yoğunluğundan memnuniyet duyduğunu ifade eden İnce, 20 Şubat’ta mağazanın ilk şubesinin yedinci yılı için bir şenlik düzenleyeceklerini duyurdu ve tüm Van halkını bu etkinliğe davet etti.



