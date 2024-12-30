Sivas'ta dehşet... AVM’de karşılaştığı eski eşini bıçakladı!
Sivas’ta alışveriş merkezinde tartıştığı eski eşini bıçakla yaralayan E.D. daha sonra polise telim oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre olay Sivas Gültepe Mahallesinde bulunan bir AVM'de meydana geldi.
İddialara göre E.D., eski eşi A.K. ile tartıştıktan sonra bıçakla A.K.’ye saldırdı. Eski eşini ayak kısmından yaralayan E.D. otomobiliyle olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansta Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken E.D. bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.
Etiketler: #sivas #AVM #bıçaklı saldırı
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