AVM'de şüpheli ölüm: Beton zemine düşen Doğukan yaşamını yitirdi

11.03.2026 12:39:00
DHA
Bursa'da bir alışveriş merkezinin (AVM) 4'üncü katından düşen Doğukan Dikbıyık (22), hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.30 sıralarında Osmangazi ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. AVM'nin 4'üncü katındaki yemek katına çıkan Doğukan Dikbıyık, 15 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Dikbıyık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Doğukan Dikbıyık'ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Dikbıyık’ın intihar etmiş olabileceği üzerinde duran polis ekipleri, olaya ilişkin incelemeyi sürdürüyor.

