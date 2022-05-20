AVM kiralarına kanuna aykırı dev zam

20 Mayıs 2022 Cuma, 09:42

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yönetim kurulu başkanlığını yaptığı AVM'deki mağazaların kiralarına yüzde 98.2 oranında zam bindirdi. TÜİK bu yıl kira artış oranını yüzde 34.5 olarak belirlerken, Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi de yıllık kiranın 12 aylık TÜFE artışına göre yapılmasını öngörüyor. Güven vermeyen TÜİK rakamlarına Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki AVM yönetimi de uymadı ve bunun üç misline yakın zam uyguladı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, AVM'de Aralık 2021'de 12 bin 770 lira olan 57 metrekarelik bir yerin aylık kirası 25 bin 308 liraya yükseldi. İşletmeciler, yüksek zamma itiraz ederek “Kira uyarlama” davası açtı. Ankara'nın en büyük AVM'lerinden biri olan Oran semtindeki Panora Alışveriş Merkezi'nde, Aralık 2021'de 12 bin 770 lira olan bir yerin aylık kirası, artışın ardından 25 bin 308 liraya yükseldi. Birçok mağaza ve dükkan sahibi yüksek zamma isyan ederek, Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu ve “Kira uyarlama” davası açtı.

Panora AVM'de yemek katında 57 metrekarelik bir restoran işleten Mustafa Avcı, kiralara yapılan zamma, tüm esnafın tepki gösterdiğini ve 15 yıllık kiracılık döneminde ilk kez dava açmak zorunda kaldığını belirterek şunları söyledi:

YETERLİ KÂRLILIK BAHANESİ

“Alışveriş merkezlerinin hepsinde ilk yıllarda metrekare birim fiyatları dolar ya da Euro üzerindendi. Ekonomi daralınca, rakamlar iyileştirildi ve hükümetin aldığı kararla da TL'ye dönüldü. Panora AVM'de de kısmen buna uyuldu. Ancak AVM'yi zamanında borsaya açtıkları için yeterli kârlılık olmamasını sebep gösterip şimdi indirimleri de kaldırdılar.”

‘ESNAFIN YANINDA DURMASI GEREKİRKEN ZAM YAPIYOR'

Panora AVM'de yaşanan sorunları anlatan restoran işletmecisi Mustafa Avcı, yeni fiyat düzenlemesine bütün AVM esnafının tepki gösterdiğini söyledi. Konuyu yargıya taşıdıklarını belirten Avcı, “Kirayı zamanında ödemeyenlere aylık yüzde 2 faiz uyguluyorlar. Elektrik faturalarımıza da BEDAŞ'tan aldıkları birim fiyat üzerine ek yapıyorlar. Ticaret Bakanlığı'nın kanunla belirlediği birim fiyatlarına fahiş rakamlar yansıtarak bizleri mağdur ediyorlar. Asıl üzücü taraf da bu AVM'nin yönetim kurulu başkanının; esnafın bizatihi yanında durması gereken TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun olmasıdır” ifadelerini kullandı.