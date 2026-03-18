AVM önünde Tamer Karadağlı'ya hakaret iddiasıyla gözaltı!

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve oyuncu Tamer Karadağlı'nın bir alışveriş merkezinin önünde bir kişinin hakaretlerine maruz kaldığını iddia edildi.

Çağdaş Evren Şenlik'in aktardığına göre; geçen günlerde Sarıyer’de bir AVM’nin önünde aracını bekleyen Karadağlı, yanına gelen hayranları ile fotoğraf çektirdi.

Bu sırada bir kişinin, Karadağlı’ya hakaret içerikli sözler söylediği öne sürüldü.

GÖZALTINA ALINIP BIRAKILDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Tamer Karadağlı'dan konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.