18.03.2026 15:33:00
AVM önünde Tamer Karadağlı'ya hakaret iddiasıyla gözaltı!

Sarıyer’de bir AVM'den çıkan Tamer Karadağlı'ya hakaret ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı. Söz konusu kişinin işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve oyuncu Tamer Karadağlı'nın bir alışveriş merkezinin önünde bir kişinin hakaretlerine maruz kaldığını iddia edildi.

Çağdaş Evren Şenlik'in aktardığına göre; geçen günlerde Sarıyer’de bir AVM’nin önünde aracını bekleyen Karadağlı, yanına gelen hayranları ile fotoğraf çektirdi.

Bu sırada bir kişinin, Karadağlı’ya hakaret içerikli sözler söylediği öne sürüldü.

GÖZALTINA ALINIP BIRAKILDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Tamer Karadağlı'dan konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Erdal Beşikçioğlu'ndan 'Tamer Karadağlı' protestosuna ilk yorum: 'Emekli olduğum kurumun...' Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu, Afife Tiyatro Ödülleri'ne damga vuran "Tamer Karadağlı" protestosuna ilişkin, “Emekli olduğum kurumun genel müdürüne karşı haklı isyanı görmek beni üzdü” diye konuştu.
Veda Yurtsever’den Devlet Tiyatroları’na veda: Tamer Karadağlı'yı sert eleştirdi! 32 yıldır Devlet Tiyatroları’nda görev yapan oyuncu Veda Yurtsever, yayımladığı uzun bir mesajla kurumdan ayrıldığını duyurdu. Yurtsever, mesajında Genel Müdür Tamer Karadağlı ve yöneticilere yönelik ağır eleştirilerde bulundu.
Demet Evgar’dan Tamer Karadağlı göndermesi: 'Aaa sessizlik mi oldu?' Demet Evgar, İbrahim Selim’in programında Tamer Karadağlı’dan bahsederken salonda oluşan sessizliği esprili bir şekilde “Aaa sessizlik mi oldu?” diyerek tiye aldı. Oyuncunun bu anları izleyicileri kahkahaya boğdu.