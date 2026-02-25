Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.02.2026 11:26:00
Güncellenme:
DHA
AVM otoparkında gergin anlar: İftar öncesi kavga kamerada!

İstanbul Esenyurt’ta bir alışveriş merkezinin otoparkında, iftar saatine dakikalar kala iki grup arasında çıkan tartışma meydan savaşına döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırırken, o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta bir alışveriş merkezinin otoparkında iftar öncesi çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı.

Olay, pazartesi günü saat 18.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle taraflar güçlükle ayrıldı. Kavga anı ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı ve çevredekilerin ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

