Kadıköy'de bıçaklanan İtalyan şefin 15 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazarda bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki İtalyan restoran şefinin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kadıköy'de bıçaklanan İtalyan şefin 15 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
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AA
Yayınlanma: 09.02.2025 - 14:30

Kadıköy'de arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için pazara giden Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.B., Minguzzi’yi beş kez bıçakladı. Yere düşen Minguzzi, U.B. tarafından tekmelendi.

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan genç, günlerdir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan şüpheliler polis ekiplerince yakalandı. B.B. ve U.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.


Etiketler: #kadıköy #bıçaklı saldırı #italyan

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