AVM’de ilginç hırsızlık: Mağazanın projeksiyon cihazını çaldı

01 Şubat 2022 Salı, 09:36

Sarıyer İstinye’de geçtiğimiz ay meydana gelen olayda, AVM’nin içinde bulunan bir kitapçıya orta yaşlarda bir şahıs girdi.

Eli çantalı şahıs mağazayı biraz dolaştıktan sonra mağaza kullanılan yaklaşık 5 bin lira değerindeki bir projeksiyon cihazını çalıp çantasına koyduktan sonra uzaklaştı.

Olayın ardından ertesi gün mağazaya gelen sorumlu Mustafa Y. rutin kontrollerini yaptığı esnada cihazın olmadığını fark etti.

YAKALANDI

Önce güvenlik kamera görüntülerini izleyen Y. ardından da emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından olayla ilgili çalışma başlatan İstinye S.M.B. Polis Merkezi Amirliği ekipleri, mağazanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin önce AVM’ye geldiği aracın plakasını ardından da kimliğini tespit eden ekipler, yapmış olduğu takip neticesinde Koray S.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs gözaltına alınırken, çaldığı cihaza da el konuldu.



