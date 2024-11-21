Avrasya tüneli trafiğe kapatıldı!

Yayınlanma: 21.11.2024 - 17:10

Güncelleme: 21.11.2024 - 17:15

İstanbul’da, Avrupa yakası ile Anadolu yakasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde bir araçta yangın çıktı. Yangın nedeniyle, tünelin Anadolu yönü geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek yangına müdahale edildi. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, tünelin Anadolu yönündeki geçişler durduruldu. Bu durum, İstanbul genelinde kuvvetli yağışın etkisiyle zaten yoğun olan trafiği daha da artırdı.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınmasının ardından tünelin açılacağını ve trafik akışının normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.