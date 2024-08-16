Ulaşımda zam yağıyor! Avrasya Tüneli ücretleri de artırıldı!

Yayınlanma: 16.08.2024 - 11:26

Güncelleme: 16.08.2024 - 11:26

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin ardından Avrasya Tüneli'nde de tarife değişti. Tünelden geçiş ücretlerine büyük bir zam yapıldı.

Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Avrasya Tüneli'ne yüzde 40 zam geldi. Zamla birlikte gündüz geçişlerinde otomobiller için ödenen ücret 112 TL'den 156 TL'ye, minibüsler için 168 TL'den 234 TL'ye, motosiklet ücreti 43,7 TL'den 60,8 TL'ye yükseldi. Gece tarifesinde ise otomobiller için geçiş ücreti 78 lira, minibüsler için 117 lira, motosikletler için 30,4 lira olarak belirlendi.



KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ZAMLANDI

Karayolları Genel Müdürlüğü de dün akşam Boğaziçi Köprüsü, FSM Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretlerine zam yaptı.

Zam sonrası oluşan yeni tarife şöyle:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü: 33 TL

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 33 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 70 TL

Osmangazi Köprüsü: 555 TL

1959 Çanakkale Köprüsü: 585 TL