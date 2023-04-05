Avrasya Tüneli'nde kaza: Anadolu Yakası istikameti trafiğe kapatıldı, yoğunluk yaşandı
Avrasya Tüneli'nde meydana gelen kaza nedeniyle tünel Avrupa'dan Asya'ya geçiş istikametinde trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
Alınan bilgiye göre, tünelde, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş yönünde trafik kazası meydana geldi. İki aracın karıştığı kazada araçlardan biri takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
ANADOLU YAKASI İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI
Kazada ölen yada yaralanan olmazken, kaza nedeniyle Avrasya Tüneli, Anadolu Yakası istikameti trafiğe kapatıldı. Kaza nedeniyle Avrupa Yakası'nda trafik yoğunluğu yaşandı.
ARAÇLAR KALDIRILDI
Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li yetkili 'gizli' anketi Reuters'la paylaştı
- Akşener’e ‘Hayır’ diyen işadamı
- Bugün iftarda ne pişirsem? 14. gün iftar menüsü
- Araştırma açık gerçeği ortaya koydu! İnce çekilirse...
- Kurşunları fırlattı
- 'Seccade' fotoğrafının hikâyesi ortaya çıktı
- 'Söz verdiği içerikten öte...'
- İdris Baluken 7 yıl sonra tahliye edildi
- 'Seccade' fotoğrafı orada çekilmişti...
- En düşük emekli maaşı düzenlemesinde yeni gelişme