Avrasya Tüneli'nde kaza: Anadolu Yakası istikameti trafiğe kapatıldı, yoğunluk yaşandı

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 19:20

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 20:23

Alınan bilgiye göre, tünelde, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş yönünde trafik kazası meydana geldi. İki aracın karıştığı kazada araçlardan biri takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



ANADOLU YAKASI İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

Kazada ölen yada yaralanan olmazken, kaza nedeniyle Avrasya Tüneli, Anadolu Yakası istikameti trafiğe kapatıldı. Kaza nedeniyle Avrupa Yakası'nda trafik yoğunluğu yaşandı.

ARAÇLAR KALDIRILDI

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.