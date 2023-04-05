Avrasya Tüneli'nde kaza: Anadolu Yakası istikameti trafiğe kapatıldı, yoğunluk yaşandı

Avrasya Tüneli'nde meydana gelen kaza nedeniyle tünel Avrupa'dan Asya'ya geçiş istikametinde trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

DHA
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 19:20
Avrasya Tüneli'nde kaza: Anadolu Yakası istikameti trafiğe kapatıldı, yoğunluk yaşandı
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Alınan bilgiye göre, tünelde, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş yönünde trafik kazası meydana geldi. İki aracın karıştığı kazada araçlardan biri takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ANADOLU YAKASI İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

Kazada ölen yada yaralanan olmazken, kaza nedeniyle Avrasya Tüneli, Anadolu Yakası istikameti trafiğe kapatıldı. Kaza nedeniyle Avrupa Yakası'nda trafik yoğunluğu yaşandı.

ARAÇLAR KALDIRILDI

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. 


Avrasya Tüneli trafik kazası Anadolu Yakası

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