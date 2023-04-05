İstanbul'da korkunç kaza! Araç bariyerlere ok gibi saplandı, sürücü ağır yaralandı
İstanbul Silivri'dekayganlaşan yolda hakimiyetini kaybeden araç, bariyerlere saplandı. Meydana gelen feci kazada, otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Gümüşyaka D100 karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CVU 374 plakalı otomobil, havanın yağışlı olmasından dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarptı.
Sürücünün olduğu bölümden araca saplanan bariyer diğer taraftan çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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