Avrasya Tüneli'ndeki tehlikeli yolculuk: Ceza kesildi

Yayınlanma: 23.01.2024 - 17:43

Güncelleme: 23.01.2024 - 17:57

Avrasya Tüneli'nde iki otomobilin peş peşe ilerleyerek trafiği tehlikeye soktuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada tepkilere neden olan görüntüler üzerine polis ekipleri sürücü ve yolcuların kimliğini tespit etti.

34 FJA 979 plakalı otomobil sürücüsü S.Ç.'ye "tehlikeli şerit değiştirme", "konvoy yapma", "gereksiz ani yavaşlama" ve "saygısızca araç kullanma" suçlarından toplam 3 bin 576 lira ceza kesildi.

34 GTM 860 plakalı otomobilin sürücüsü A.B.'ye ise "yönetmelikte belirtilen ölçülere aykırı plaka takmak", "cam filmi", "tehlikeli şerit değiştirme", "konvoy yapma", "gereksiz ani yavaşlamak", "tünellerde uzağı gösteren ışıkları yakmamak" ve "saygısızca araç kullanmak" suçlarından toplam 8 bin 95 lira ceza kesildi.

Araçta yolcu olarak bulunan ve camlardan sarkan O.A. ile İ.Ü. isimli kişilere "emniyet kemeri takmama" suçlarından bin 380 lira idari para cezası uygulandı. Sürücüler A.B. ve S.Ç. hakkında Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapılmak üzere Fatih Kumkapı Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü.

Öte yandan A.B.'nin sürücü belgesine, 100 ceza puanı doldurması sebebi ile 2 ay süreyle el konuldu.