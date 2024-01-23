Rapor açıklandı: Türkiye'deki araçların yaş ortalaması 15'e dayandı!

Yayınlanma: 23.01.2024 - 15:39

Güncelleme: 23.01.2024 - 15:39

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'de 2023 yılında 2 milyon 290 bin 280 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığını açıkladı. 2023 satış istatistiklerini yayımladı.

Türkiye'de 2023 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 80,3 artarak 2 milyon 290 bin 280 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 10,9 azalarak 31 bin 721 adet oldu. Böylece Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 258 bin 559 adet artış gerçekleşti.

Aralık ayında 199 bin 259 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,3'ünü otomobil, yüzde 38,3'ünü motosiklet, yüzde 9,7'sini kamyonet, yüzde 4,7'sini traktör, yüzde 1,2'sini kamyon, yüzde 0,4'ünü minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇLARIN YAŞ ORTALAMASI

Trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı 14,5 olarak hesaplandı.

Türkiye'de 2023 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 28 milyon 740 bin 492 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 14,5 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 14,1, minibüslerde 15,8, otobüslerde 15,8, kamyonetlerde 13,6, kamyonlarda 17,9, motosikletlerde 11,6, özel amaçlı taşıtlarda 14,8 ve traktörlerde 24,4'tür.

DEVRİ YAPILAN ARAÇLARIN YAŞ ORTALAMASI

Devri yapılan taşıtların ortalama yaşı 12,8 olarak hesaplandı.

Türkiye'de 2023 yılında devri yapılan 10 milyon 551 bin 762 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 12,8 olarak hesaplandı. Devri yapılan otomobillerin ortalama yaşı 14,0, minibüslerin 12,6, otobüslerin 11,7, kamyonetlerin 11,6, kamyonların 14,7, motosikletlerin 4,7, özel amaçlı taşıtların 15,6 ve traktörlerin 19,7'dir.