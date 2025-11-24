‘Avro 60 TL olmazsa turizm zora girer’

2025 yılını sorunlarla geçiren turizmciler 2026’dan da endişeli. AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, “2026’nın 3. çeyreğinde 60 TL’nin altında bir Avro sektörü çok zora sokar” dedi. İş Bankası’nın genel müdür yardımcısı Sezgin Yılmaz ise banka olarak sektöre desteğe devam edeceklerini açıkladı.

Geçen hafta gerçekleşen Uluslararası Resort Turizm Kongresi sırasında basınla bir sohbet toplantısı düzenleyen AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu ve kongrenin ana sponsoru İş Bankası’nın genel müdür yardımcısı Sezgin Yılmaz, sektöre ve ekonomiye dair değerlendirmelerini paylaştı.

Yılmaz, İş Bankası’nın iki yıl önce açıkladığı 1 milyar dolarlık ilave kaynak taahhüdünü ağustos ayında tamamen kullandırdığını, kapanan vadeler ve yeni kredilerle birlikte turizm sektörüne fiilen giren toplam kredi hacminin 2 milyar dolara ulaştığını belirterek “Turizme nakdi kredide özel bankalar arasında 2023’teki yüzde 18.37’lik payımız yüzde 24.13’e çıktı.” dedi.

TEKSTİL EN RİSKLİ SEKTÖR

Kredi büyüme sınırlarının en erken 2026’da esnemeye başlayabileceğini belirten Yılmaz, bankanın kıt kaynakları savunma sanayisi, ihracatçı üreticiler ve turizm gibi öncelikli alanlara yönlendirdiğini söyledi.

Bankanın turizmi ana odak haline getirmesinin nedenini “ülkenin en büyük ihtiyaçlarından biri olan döviz girdisine katkı” olarak açıklayan Yılmaz, diğer bankaları da bu alana çekmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Yılmaz takip oranları açısından en sorunlu sektörün ise tekstil olduğunu açıkladı.

Kavaloğlu ise banka desteğinin çok önemli olduğunu söyleyerek devletin de adım atması gerektiğini belirtti: “Kur politikasının sabit olması sistemin sürdürülebilir olmasının önünde bir engel. Devletin en büyük gelir kalemlerinin ama verginin de vergisini ödeyen sektör haline geldik. 2026 3. çeyrekte 60 TL’nin altında bir Avro sektörü çok zora sokar.”