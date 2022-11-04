Avrupa - Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi İzmir’de toplanacak

04 Kasım 2022 Cuma, 10:47

Akdeniz’in kuzeyi ile güneyindeki yerel yönetimlerin işbirliğini teşvik etmek amacıyla kurulan Avrupa - Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi (ARLEM), 13. Genel Kurulu’nu 7-8 Kasım tarihlerinde İzmir Özdere’de düzenleyecek. İki günlük toplantı kapsamında Akdeniz'de genç yerel girişimcilik ödül töreni de yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve ARLEM çatısı altındaki Akdeniz Kentler Ağı (MedCities) Yönetim Kurulu Üyesi Tunç Soyer toplantının önemini vurgulayarak “Bu toplantıyı demokrasinin yeşerdiği bu topraklarda yapmayı heyecanla bekliyoruz. 13. Genel ARLEM Genel Kurulu demokrasinin ışığında bölgesel ve yerel yönetimler arasındaki işbirliğini daha da geliştirmemize olanak sağlayacak” dedi.

PANEL TOPLANTILARI DA VAR

Toplantıda “Akdeniz’de kapsayıcı ve dirençli şehirler”, “Akdeniz'de iklim eylemi” Panel toplantıları yapılacak. Ayrıca “COVID-19 krizinden kurtulmanın bir yolu olarak Akdeniz'deki inovasyon ekosistemleri ve start-up'lar”, “hizmet ve turizm sektörü” de toplantının önemli konu başlıklarından olacak.

43 ÜLKEDEN 80 ÜYE

ARLEM AB ve Akdeniz’deki toplam 43 ülkeden 80 üye ve 2 gözlemciyi bir araya getiriyor. Meclisin 40 üyesi Akdeniz ortakları, 40 üyesi ise Avrupa Birliği tarafından belirleniyor. ARLEM üyeleri bölgesel veya yerel düzeyde yetkiye sahip seçilmişlerden oluşuyor. ARLEM'de Akdeniz Ortağı tarafından, Türkiye'yi temsilen Selçuk, Melikgazi, Mersin, Sarıçam, Balıkesir belediyelerinin üyeliği bulunuyor. İzmir ise ARLEM’de Avrupa Birliği kontenjanından Akdeniz Kentler Ağı örgütünü temsilen üye olarak bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi genel oturuma ev sahipliği yapmaya 2019’da talip olmuştu.