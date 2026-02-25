Avrupa Birliği’nden Alican Uludağ’ın tutuklanmasına tepki: ‘Türkiye basın ve ifade özgürlüğüne saygı göstermeli’

Gazeteci Alican Uludağ’ın ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklanmasına tepkiler sürerken, Avrupa Birliği’nden de konuyla ilgili bir açıklama geldi.

‘YAKINDAN TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

AB’nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu’nun sözcüsü, Cumhuriyet’in tutukluluğa ilişkin sorusuna yanıtında, “Bu tutuklamadan haberdarız. Türkiye’den, aday ülke ve Avrupa Konseyi üyesi olarak, basın özgürlüğüne ve ifade özgürlüğüne saygı göstermesini bekliyoruz. Bu ilkeler, Avrupa Birliği müktesebatına, Avrupa standartlarına ve değerlerine uyum sağlamayı taahhüt etmiş olan Türkiye tarafından korunmalıdır” dedi. Sözcü, “Türkiye’ye ilişkin son Genişleme Raporu, yetkili makamların, medyanın çalışmalarını bağımsız olarak ve misilleme ya da işten çıkarılma korkusu olmaksızın yürütebilmesini sağlayacak güvenli ve çoğulcu bir ortamı yeniden tesis etmek için adımlar atması gerektiğini tavsiye etmektedir. Komisyon, Türkiye’de hukukun üstünlüğü ile temel hak ve özgürlüklere ilişkin gelişmeleri yakından takip etmeye devam edecektir” açıklamasını yaptı.

TUTUKLANMA SEBEBİ: SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Yargı muhabiri Alican Uludağ, sosyal medya paylaşımları işaret edilerek, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla 19 Şubat’ta Ankara’daki evinden gözaltına alınarak İstanbul’a götürülmüş, 20 Şubat’ta ise tutuklanmıştı. Tutuklanma gerekçeleri arasında “kaçma şüphesi” ve “delilleri yok etme şüphesi” de yer almıştı. Uludağ’ın avukatı Abbas Yalçın ise, “Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasına dayanak yapılan paylaşımların tamamı 2025 yılına ait. Bir yıl boyunca Cumhurbaşkanının avukatları tarafından herhangi bir şikâyette bulunulmamış. Biz bu paylaşımların hiçbirinde hakaret görmedik” demişti.

Yalçın, ‘kaçma şüphesi’ne ilişkin ise, “Hakimlik sorgusunda Alican, ‘Yıllardır hakkımda Twitter’da bir karalama kampanyası var. Kaçtı, kaçacak denmesin diye vize dahi almıyorum’ dedi. Buna rağmen evinden alınıp İstanbul’a getirilen bir kişi hakkında kaçma şüphesinden söz edilerek tutuklama kararı veriliyor” değerlendirmesini yapmıştı.