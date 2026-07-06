Avrupa'daki belediye ağlarından NATO Zirvesi öncesi İmamoğlu davasına ilişkin ortak bildiri

Avrupa'da yüzlerce yerel yönetimi temsil eden Eurocities, Pact of Free Cities ve B40 Balkan Kentleri Ağı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yargılamaya ilişkin ortak bildiri yayımladı. Üç ağ, Türk makamlarına savunma hakkının güvence altına alınması ve uzun tutukluluk halinin sona erdirilmesi çağrısında bulunurken, Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanlarından da bu endişeleri Ankara ile görüşmelerinde gündeme getirmelerini istedi.

Ortak bildiri, Gent Belediye Başkanı ve Eurocities Başkanı Mathias De Clercq, Amsterdam Belediye Başkanı ve Pact of Free Cities Başkanı Femke Halsema ile Zagreb Belediye Başkanı ve B40 Balkan Kentleri Ağı Başkanı Tomislav Tomašević'in imzasıyla yayımlandı.

Bildiride, İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'ten bu yana tutuklu bulunduğu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tutukluluğuna ilişkin başvurusunu öncelikli incelemeye aldığı hatırlatıldı. 6-9 Temmuz tarihleri arasında yapılacak duruşmalar öncesinde savunma hakkının etkin şekilde kullanılmasına ilişkin kaygıların dile getirildiği bildiride İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'ten bu yana tutuklu bulunduğu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tutukluluğuna ilişkin başvuruyu öncelikli incelemeye aldığı ifade edildi.

"Bu hafta dünya Ankara'yı izleyecek. Aynı zamanda Silivri'yi de izlemeli" ifadelerinin kullanıldığı bildiride, Ankara'da toplanan NATO Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanlarına, bu endişeleri Ankara ile görüşmelerinde doğrudan gündeme getirmeleri çağrısında bulunuldu.

ANKARA’YA ÜÇ ÇAĞRI

Bildiride, Türk makamlarına üç temel çağrıda bulunuldu. Bunlar; "İmamoğlu ve diğer sanıklara savunmalarını hazırlayıp sunabilmeleri için yeterli süre ve imkan sağlanması ile 9 Temmuz'daki dava takviminin ertelenmesi, Silivri'deki duruşmalara savunma avukatları, seçilmiş temsilciler, gazeteciler ve bağımsız gözlemcilerin tam erişiminin sağlanması ve İmamoğlu, avukatı ile diğer sanıkların uzun süredir devam eden tutukluluk hallerine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. ve 6. maddeleri doğrultusunda son verilmesi" oldu.

İMAMOĞLU BİLDİRİYİ PAYLAŞTI

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yayımlanan ortak bildiriyi sosyal medya hesabından paylaştı.

İmamoğlu paylaşımında, şu ifadelere yer verdi: "Belediye Başkanları Gent'ten Mathias De Clercq, Amsterdam'dan Femke Halsema ve Zagreb'den Tomislav Tomašević'e; ayrıca Eurocities, Özgür Kentler Paktı (Pact of Free Cities) ve B40 Balkan Kentleri Ağı çatısı altında dayanışma gösteren yüzlerce kente teşekkür ediyorum.

Yayımladığınız açıklama, birçok ulusal hükümetin dile getirmediğini ifade ediyor. Başkentler hak ve özgürlüklerin aşınması karşısında sessiz kalırken, hatta bazıları buna neden olanlarla el sıkışırken, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü savunanlar kentler oluyor. Bu tesadüf değil. Belediye başkanları, zirvelerin diplomatik hesaplarına değil, yurttaşlarına karşı sorumludur.

Demokrasi kentlerde doğdu. Ve bugün tehdit altındayken, onu yeniden savunanlar da Gent'te, Amsterdam'da, Zagreb'de ve İstanbul'da kentler oluyor. Ben yaptığım herhangi bir şey nedeniyle değil, 16 milyon İstanbullunun sandıkta ortaya koyduğu irade nedeniyle yargılanıyorum.Dünya Ankara'yı izleyecek. Sizin sayenizde dostlarım, Silivri'yi de izleyecek."