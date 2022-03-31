Avrupa Gazeteciler Federasyonu genel kurulu İzmir’de yapılacak

31 Mart 2022 Perşembe, 11:18

Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) Paris, Viyana, Atina gibi aday şehirler arasından genel kurulunu yapmak üzere İzmir’i seçti. EFJ genel kurulunu İzmir’de yapma kararı aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in teşvikiyle aday gösterilen İzmir; Paris, Viyana, Atina gibi aday şehirleri geride bıraktı. İzmir, 13-14 Haziran’da Avrupa’nın 45 ülkesinden 100’ü aşkın gazeteciyi Tarihi Havagazı Fabrikası’nda ağırlayacak. EFJ Avrupa kıtasının en büyük basın meslek örgütü olarak anılıyor.

Havagazı Fabrikası, EFJ genel kuruluna paralel olarak gerçekleştirilecek Uluslararası Yerel Medya Zirvesi’ne de ev sahipliği yapacak. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) tarafından, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) ortaklığıyla düzenlenen zirvede yerel medyanın güçlenmesine yardımcı olacak etkileşimli oturumlar gerçekleştirilecek. Etkinlik, Türkiye’nin her yerinden gazetecinin katılımına açık olacak.

Avrupa’nın en büyük basın meslek örgütü ve temsilcilerini İzmir’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunun altını çizen Başkan Soyer, İzmir’in böylesi bir organizasyon için en doğru adres olduğunu dile getirerek şöyle konuştu: “Menemen’deki Temnos antik kentinde bundan yaklaşık 2 bin 100 yıl önce yaşamış Temnoslu Hermagoras, bir olayın tanımlanması için gerekli koşulları sıralıyor. İşte bu sorular bugün haberin temel unsurları olarak bilinen 5N1K’nın kökenini oluşturuyor.” Başkan Soyer, Uluslararası Yerel Medya Zirvesi’nin ise yerel medya için yeni imkânlar yaratacağına inandığını söyleyerek, “İzmir’e İstanbul gözlüğünden bakıldığında kentimiz için yaşamsal meseleler birer detaya dönüşüyor. Bu yüzden tıpkı tarımda olduğu gibi gazetecilikte de yerellik çok önemli.”