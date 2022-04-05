Avrupa hisse piyasaları yatay seyretti

05 Nisan 2022 Salı, 12:23

Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi art arda iki gün kazanım elde etmesinin ardından bugün yüzde 0.1 artıda seyretti.

Fransa'nın Avrupa işlerinden sorumlu bakanı Clement Beaune, AB'nin büyük olasılıkla Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulayacağını söyledi.

ABD de Rusya'nın Ukrayna'da sivilleri öldürdüğü yönünde iddiaların üzerine bu hafta Moskova'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklamaya hazırlanıyor.

BP Shell ve TotalEnergies şirketlerinin yüzde 0.6 ile yüzde 0.7 arasında yükselmesiyle Avrupa'da enerji hisseleri yüzde 0.7 yükseldi.

Sağlık hizmetleri sektörü de kazanım elde etti.