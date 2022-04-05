Avrupa hisse piyasaları yatay seyretti

Avrupa hisse piyasaları, ham petrol ihracatçısı Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılacağı beklentileri nedeniyle petrol fiyatlarında ve enerji hisselerinde görülen yükselişlerin, bankacılık hisseleri ve endüstri hisselerindeki kayıpları dengelemesiyle yatay seyretti.

Reuters
05 Nisan 2022 Salı, 12:23
Avrupa hisse piyasaları yatay seyretti
Abone Ol google-news

Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi art arda iki gün kazanım elde etmesinin ardından bugün yüzde 0.1 artıda seyretti.

Fransa'nın Avrupa işlerinden sorumlu bakanı Clement Beaune, AB'nin büyük olasılıkla Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulayacağını söyledi.

ABD de Rusya'nın Ukrayna'da sivilleri öldürdüğü yönünde iddiaların üzerine bu hafta Moskova'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklamaya hazırlanıyor.

BP Shell ve TotalEnergies şirketlerinin yüzde 0.6 ile yüzde 0.7 arasında yükselmesiyle Avrupa'da enerji hisseleri yüzde 0.7 yükseldi.

Sağlık hizmetleri sektörü de kazanım elde etti.


avrupa piyasaları ekonomi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler