Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, rahiplerin 24 kişiyi istismar ettiği iddiasıyla açılan davayı reddetti
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Belçika'da rahiplerin istismarına maruz bırakıldıklarını belirten 24 kişinin açtığı davayı, 'Vatikan'ın egemen dokunulmazlığa sahip olduğunu' belirterek, reddetti.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Belçika'da rahiplerin cinsel istismarına uğradıklarını söyleyen 24 kişinin açtığı davayı reddetti.
VATİKAN'DAN BİR YORUM GELMEDİ
Katolik rahipler tarafından işlenen cinsel istismar nedeniyle Vatikan'a yerel bir mahkemede dava açılamayacağına hükmeden mahkeme, Vatikan'ın egemen dokunulmazlığa sahip olduğunu belirtti.
Yerel mahkemenin, rahiplerin suistimalinin Vatikan'a atfedilmeyeceği yönündeki kararını doğrulayan AİHM, Belçika mahkemelerinin haklı olduğunu ve mağdurların mahkemeye erişim hakkından mahrum bırakılmadığını ifade etti.
Konu hakkında Vatikan'dan ya da cinsel istismar mağdurlarından henüz yorum gelmedi.
24 KİŞİ VATİKAN'IN SORUMLU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR
Söz konusu 24 kişi, on yıllardır çocukları istismar eden Katolik Kilisesindeki rahiplerin bu suçlarının örtbas edilmesinden Vatikan'ın sorumlu olduğunu öne sürüyordu.
Belçika mahkemelerinin, Vatikan'ın egemen bir devlet olarak dokunulmazlığı göz önüne alındığında, yargı yetkisi olmadığına karar vermesinin ardından 24 kişi, AİHM'ye başvurmuştu. Fransa'da da 5 Ekim'de kiliselerdeki çocuklara yönelik cinsel istismar raporu açıklanmıştı. Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu tespit edilmişti.
Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu (CIASE) Başkanı Jean-Marc Sauve, Katolik Kilisesinin cinsel istismar olaylarına karşı gerekli önlemleri almadığını belirtmişti.
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