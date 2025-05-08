Avrupa Konseyi’nden İmamoğlu için sert çıkış: Demokratik iradeye darbe

Yayınlanma: 08.05.2025 - 11:42

Güncelleme: 08.05.2025 - 11:42

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools liderliğinde Türkiye’ye gelen üst düzey heyet, 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Silivri Cezaevi’nde görüştü. Ziyaret sonrası yapılan açıklamada, “İmamoğlu’nun yargı süreci işletilmeden tutuklanması hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmamaktadır” denildi.

‘SEÇİLMİŞ BAŞKANIN TUTUKLANMASI YEREL YÖNETİMİ SEKTEYE UĞRATIR’

Heyet, İmamoğlu’nun özgürlüğünün kısıtlanmasının yalnızca bireysel bir hak ihlali değil, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük kentinde yerel demokrasinin işleyişini doğrudan etkilediğini vurguladı. Açıklamada, “Bu durum sadece bir kişiyle sınırlı değildir, seçmen iradesine yönelik ağır bir müdahaledir” ifadeleri yer aldı.

KAYYIM ELEŞTİRİSİ: HALKIN İRADESİ YOK SAYILIYOR

Heyet, Türkiye’de giderek yaygınlaşan kayyım uygulamalarına da sert tepki gösterdi. Açıklamada, “Seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine atanmış yöneticilerin getirilmesi, demokrasinin ve halkın sandıkta ortaya koyduğu iradenin açıkça gasp edilmesidir” denildi. Kayyım atamalarının meşrulaştırılamayacağına dikkat çekildi.

PROTESTOLARDA HAK İHLALLERİ ENDİŞESİ

İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yapılan protestolarda ifade özgürlüğü ve toplanma hakkının ihlal edildiğine dair gelen raporları yakından incelediklerini belirten Avrupa Konseyi yetkilileri, Türkiye’deki yerel demokrasiye yönelik gelişmeleri izlemeye devam edeceklerini bildirdi.

Avrupa Konseyi Kongresi, daha önce 27 Mart’ta kabul ettiği bildiride de Türkiye’de tutuklu bulunan seçilmiş belediye başkanlarının derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.