Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması nedir? AKKA hangi ülkeler arasından imzalandı?

Yayınlanma: 17.05.2023 - 17:53

Güncelleme: 17.05.2023 - 17:53

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nı (AKKA) feshetmesine yönelik süreci başlattı.

AKKA NEDİR?

Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması, 19 Kasım 1990'da NATO ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan ve belirli askerî azaltmaları zorunlu kılan antlaşma. Soğuk Savaş'ın son yıllarında müzakere edilen ve tamamlanan antlaşma, Avrupa'da konvansiyonel askerî ekipmanların önemli kategorilerine kapsamlı sınırlar getirdi ve fazla silahların imha edilmesini şart koştu.

AKKA HANGİ ÜLKELER ARASINDAN İMZALANDI?

ABD, Almanya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, İzlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Türkiye ve Yunanistan Bulgaristan, Çekoslovakya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Sovyetler Birliği arasında imzalandı.

Konstantin Gavrilov, TASS'a yaptığı açıklamada Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması'nın (AKKA) ömrünü tamamladığını ve bu anlaşmaya daha fazla katılımın Rusya'nın ulusal çıkarlarına uygun olmayacağını söyledi.

RUSYA: AKKA ANLAŞMASI TAMAMEN MİADINI DOLDURDU



Gavrilov, "Anlaşma tamamen miadını doldurdu ve daha fazla katılmamız ülkemizin ulusal çıkarlarına uygun olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Avrupa'da konvansiyonel silahlar üzerindeki kontrol rejiminin güncellenmesi için defalarca çaba sarf ettiğini ancak kendi pozisyonunun "duyulmadığını" belirterek, "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvuruları ve Helsinki'nin daha sonra ittifaka katılması bardağı taşıran son damla oldu. Bu koşullar altında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin AKKA'yı kınama sürecini başlatma kararı aldı" dedi.







