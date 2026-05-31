Avrupa’nın 'İstenmeyen Adamı' İstanbul’da sahneye çıktı: Nazi destekçisi ve cinsel istismar şüphelisi Kanye West’e büyük tepki!

Dünyaca ünlü ABD’li rapçi ve prodüktör Kanye West (yeni adıyla Ye), dün akşam İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda yaklaşık 120 bin kişinin katılımıyla devasa bir konser verdi.

Rap müzik tarihinin en yüksek katılımlı stadyum performanslarından biri olarak kayıtlara geçen organizasyon, Türkiye’deki müzikseverleri stadyuma dökerken, arka plandaki skandallar zinciri büyük bir ahlaki tartışmayı da beraberinde getirdi.

Söylemleri ve hakkındaki iddialar nedeniyle uluslararası kamuoyunda ve müzik endüstrisinde adeta "istenmeyen adam" ilan edilen West’in İstanbul’da krallar gibi ağırlanması tepkilerin odağı oldu.

KENDİ ESKİ ASİSTANINDAN AĞIR SUÇLAMALAR

Kanye West’e yönelik küresel tepkiler yalnızca politik demeçlerinden ibaret değil. Ünlü rapçi, son dönemde Amerikan yargısında şok etkisi yaratan çok ağır cinsel suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor.

Eski kişisel asistanı Lauren Pisciotta tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde; West’in asistanına yönelik cinsel taciz, cinsel saldırı, rıza dışı cinsel ilişki (tecavüz) ve insan kaçakçılığı gibi suçlar işlediği iddia edildi. Dilekçede West'in, kariyer basamaklarında yükselme vaadiyle çalışanını manipüle ettiği, müstehcen içerikler gönderdiği ve sistematik olarak cinsel istismara maruz bıraktığı yönündeki detaylar uluslararası müzik endüstrisinde büyük bir infiale yol açtı.

AVRUPA KAPILARI TEK TEK KAPATTI: İNGİLTERE ÜLKEYE BİLE ALMADI

Kanye West, son yıllarda imza attığı ırkçı açıklamalar, Yahudi düşmanlığı (antisemitizm) ve Adolf Hitler'i öven Nazi sempatizanlığı içeren demeçleri yüzünden dünya genelinde sert yaptırımlarla karşılaştı. Dünyanın önde gelen spor ve moda markaları milyarlarca dolarlık sponsorluk anlaşmalarını tek tek iptal ederken, Avrupa ülkeleri ünlü rapçiye kapılarını birer birer kapattı.

Kanye West'in skandallarla dolu dosyası nedeniyle batı dünyasında karşılaştığı engellerden öne çıkanlar şunlar:

İngiltere: İngiliz hükümeti, rapçinin ülkeye girişini "kamu yararına uygun olmadığı" gerekçesiyle resmi olarak engelledi. West'in vize alamaması üzerine Londra'da başrolü olacağı ünlü Wireless Festivali tamamen iptal edilmek zorunda kalındı.

İtalya: Reggio Emilia kentinde Temmuz ayında verilmesi planlanan dev stadyum konseri, yerel otoriteler ve kamuoyu baskısı sonucu kamu güvenliği ve nefret söylemi gerekçesiyle tamamen yasaklandı.

Fransa: İçişleri Bakanlığı'nın konseri engelleme girişimlerinin ardından Marsilya’daki performans iptal edildi.

Polonya ve İsviçre: Polonya'da bir stadyum konseri, kültür bakanlığının "Nazizm propagandası" eleştirilerinin ardından iptal edilirken; İsviçre'nin ünlü futbol kulübü FC Basel de stadyumlarında West'e sahne vermeyi kesin bir dille reddetti.

Avrupa’nın radikal fikirleri ve ırkçılığı nedeniyle kapılarını kapattığı figürün turne durağı olarak İstanbul’u seçmesi ve burada 120 bin kişiye hitap etmesi, uluslararası basında da hayretle karşılandı.

CİNSEL İSTİSMAR SUÇLUSU "DİDDY"YE AÇIK DESTEK!

Kanye West’e yönelik tepkiler yalnızca siyasi ve ırkçı söylemleriyle de sınırlı değil. Ünlü rapçi, son dönemin en büyük küresel skandallarından biri olan, cinsel istismar, insan kaçakçılığı ve organize suçlardan tutuklu yargılanan Amerikalı yapımcı Sean "Diddy" Combs’a verdiği açık destekle bilinir hale geldi.

Hakkında eski çalışanlarına yönelik cinsel taciz ve istismar davaları da bulunan West, müzik dünyasını sarsan Diddy davasında mağdurların yanında yer almak yerine, suç şebekesi kurmakla suçlanan hapisteki Diddy’ye arka çıkmayı sürdürmüştü.

Konserin ardından sosyal medyada binlerce kullanıcı, Kanye West’in karanlık geçmişini hatırlatarak organizasyona ve konsere gidenlere sert eleştiriler yöneltti. Kullanıcılar, "Avrupa’nın ırkçılığı ve istismarı desteklediği için sahne vermediği adama Türkiye’de rekor kırdırdık" ve "Bir Nazi sevicisine, cinsel istismar savunucusuna 120 bin kişinin alkış tutması utanç verici" diyerek tepkilerini dile getirdi.