Avrupa Parlamentosu Türkiye raporunu kabul etti: CHP'ye yönelik süreç eleştirildi

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, Türkiye'ye ilişkin raporu 381 evet, 107 hayır ve 171 çekimser oyla kabul etti.

Raporda, Avrupa Birliği'nin genişleme politikasının yeniden önem kazandığı bir dönemde Türkiye'nin üyelik için gerekli demokratik reformları gerçekleştirmediği değerlendirmesi yapıldı.

AP, Ankara'nın AB üyeliğine bağlılık mesajlarına rağmen katılım müzakerelerinin önündeki temel engellerin kaldırılmadığını belirterek, hukukun üstünlüğü, insan hakları, demokratik standartlar, basın özgürlüğü ve temel haklar alanlarında somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

"CHP'YE YÖNELİK HUKUKİ SÜREÇLER EROZYONUN SON ÖRNEĞİ"

Raporda, Türkiye'nin jeopolitik ve stratejik önemine ve NATO müttefiki rolüne dikkat çekilirken, AP Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor da değerlendirmelerde bulundu.

Amor, ana muhalefet partisi CHP'yi ve parti yönetimini hedef alan hukuki süreçlerin, demokratik çoğulculuk ve hukukun üstünlüğündeki gerilemenin son örneklerinden biri olduğunu belirterek, yargının siyasi amaçlarla kullanıldığı görüşünü dile getirdi.

AB'YE DE ELEŞTİRİ

Kabul edilen raporda yalnızca Türkiye değil, Avrupa Komisyonu, Avrupa Dış Eylem Servisi (EEAS) ve AB üyesi ülkeler de eleştirildi.

Raportör Amor, Türkiye'deki gelişmeler karşısında AB kurumlarının sessiz kalmasının, Birliğin inandırıcılığına zarar verdiğini ve Türkiye'deki demokrasi yanlısı kesimleri yalnızlaştırdığını ifade etti.