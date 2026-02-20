Avrupa Türk Gazeteciler Birliği: Gazetecilik suç değildir, Alican Uludağ derhal serbest bırakılmalıdır!

Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB) Başkanı Recai Aksu Uludağ'ın tutuklanmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Aksu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Meslektaşları olarak öncelikle belirtmeliyiz ki; Alican Uludağ bir gazetecidir. Geçmişte hiçbir soruşturmadan kaçmamış ve her çağrıldığında ifade vermeye gitmiştir. Kaçma şüphesi olmadığı halde evine baskın yapılarak çocuklarının gözü önünde üstünü bile değiştirmesine izin verilmeden apar topar gözaltına alınmıştır.

Basın ve ifade özgürlüğünü açıkça hedef almaktan, orantısız yargı gücünü kullanarak gazetecileri sorgusuz sualsiz suçlu ilan etmekten acilen vazgeçilmesi çağrısı yapıyoruz. Gazeteci dostumuz Alican Uludağ’ın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. 2002 yılından beri Avrupa çapında faaliyet gösteren "Avrupa Türk Gazeteciler Birliği" olarak, tüm dünyaya “Gazetecilik suç değildir” sloganımızı haykırıyoruz!..

Türkiye’de medyanın hükümet kontrolüne girdiği, bağımsız ve özgür gazetecilerin susturulduğu bir ortamda bizlerin sessiz kalması elbette düşünülemez. Alican Uludağ'ı tutuklayarak gazetecileri korkutamazlar, yıldıramazlar, sindiremezler.

Alican Uludağ derhal serbest bırakılmalıdır.

Gazetecilik Suç Değildir!

Özgür basın susturulamaz!"