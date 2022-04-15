Avrupa Uzay Ajansı'ndan 'çöl tozu fırtınası' uyarısı: Tarih verdi, Türkiye'ye geliyor
Çöl tozu fırtınasının Türkiye'ye yaklaştığını duyuran Avrupa Uzay Ajansı, çöl tozlarının 4 gün boyunca etkili olacağını açıkladı.
Avrupa Uzay Ajansı'nın yer gözlem sistemi Copernicus'un verilerine göre, Sahra Çölü'nden çıkan toz bulutunun Akdeniz Havzası'nı etkisi altına alması bekleniyor. Çöl tozu fırtınasının Türkiye, İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs yönünde hareket edeceği duyurulurken, fırtınanın etkisinin 15-18 Nisan tarihleri arasında hissedileceği kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Tokat çevreleri ile Sivas'ın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
PAZAR GÜNÜNE DİKKAT
Meteoroloji Pazar günü yurdun batı kesimini etkisine alacak olan yağışların İstanbul dahil birçok kenti olumsuz etkileyeceği açıkladı. Çarşamba gününe kadar sağanak ve yağışlı havaların devam etmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
İç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 18
İstanbul: Az bulutlu 19
İzmir: Az bulutlu 24
Adana: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 26
Antalya: Az bulutlu ve açık 23
Samsun: Çok bulutlu ve yer yer yağmurlu 15
Trabzon: Çok bulutlu ve yer yer yağmurlu 13
Erzurum: Parçalı bulutlu 7
Diyarbakır: Az bulutlu 21
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