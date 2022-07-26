Avrupa Yakası’nda elektrik tüketimi yüzde 6,3 geriledi
Kurban Bayramı tatilinin 9,5 güne çıkarılmasının ardından BEDAŞ’ın verilerine göre; İstanbul Avrupa Yakası’nda elektrik tüketimi geçen yılki bayram tatiline göre yüzde 6,3 geriledi.
Bu yıl Kurban Bayramı ile 15 Temmuz arka arkaya gelince resmi tatil ilan edilen 8-17 Temmuz tarihleri arasında Türkiye genelinde yoğun bir hareketlilik yaşandı. Dünyanın mega kentleri arasında yer alan İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yaşayanların tatili sahil kentlerinde ve memleketlerinde geçirmeyi tercih etmesi nedeniyle bölgede enerji tüketiminde ciddi bir düşüş gözlendi.
İstanbul Avrupa Yakası’nda elektrik dağıtım hizmeti görevini üstlenen Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (BEDAŞ) verilerine göre arife günü de dahil 8-12 Temmuz tarihleri arasında kutlanan Kurban Bayramı’nda Avrupa Yakası’ndaki elektrik tüketimindeki düşüş yüzde 6,3 seviyesinde gerçekleşti. Bu yıl 8-12 Temmuz tarihleri arasında kutlanan bayram boyunca Avrupa Yakası’ndaki elektrik tüketimi 259 bin 522 MWh seviyesinde kalırken 2021 yılında bayramın kutlandığı 19-23 Temmuz tarihlerinde toplam tüketim 276 bin 978 MWh idi.
Bu arada Avrupa Yakası’nda 8-17 Temmuz tarihleri arasındaki elektrik tüketimi ise 554 bin 718 MWh seviyesinde kaldı. Bu rakam geçen yılın aynı günlerinde tatil olmaması nedeniyle 626 bin MWh olarak gerçekleşmişti.
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