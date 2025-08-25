Avrupalı belediye başkanları, Ekrem İmamoğlu için İstanbul'a geliyor

Silivri Cezaevi’nde 155 gündür tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek büyüyor. CHP’li 16 belediye başkanının yanı sıra Avrupa’dan da dayanışma mesajları geliyor.

Avrupa şehirleri iş birliği ağı Eurocities Başkanı ve Eski Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, önümüzdeki hafta Avrupalı belediye başkanlarının İstanbul’a geleceğini duyurdu.

“AB BU DURUMA GÖZ YUMAMAZ”

Nardella, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Altı ay önce İstanbul’da arkadaşım Ekrem İmamoğlu’nu kucakladım. Bir ay sonra Silivri’de hapse atıldı ve CHP’li 16 belediye başkanı ile birlikte halen orada tutuluyor. Avrupalı belediye başkanları önümüzdeki hafta İstanbul’a gelerek dayanışma gösterecek ve haksız yere tutuklananların serbest bırakılmasını talep edecek. AB bu duruma göz yumamaz. Demokrasi ve insan haklarını ihlal eden hükümetlerle ticaret anlaşmaları yapılmamalı.”

FLORANSA’DA ‘FREE İMAMOĞLU’ EYLEMİ

İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, 23 Mart’ta Floransa’da bir dayanışma eylemi düzenlenmişti.

Tarihi Santa Maria Novella Meydanı’na “Free İmamoğlu” posteri yansıtılmıştı. Eyleme öncülük eden Avrupa Parlamentosu milletvekili Nardella, “Türkiye’de demokrasinin savunulması için, özgürlüklerini ve haklarını kaybetmek istemeyen Türk halkının yanında olmalıyız” demişti.