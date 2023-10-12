Avrupa’nın bisikletçileri İzmir’de

Yayınlanma: 12.10.2023 - 12:41

Güncelleme: 12.10.2023 - 12:41

Avrupa Bisikletçiler Federasyonu (ECF) tarafından organize edilen EuroVelo Bisikletli Turizm Konferansı Avrupa Bisiklet Rotası Ağı'na (EuroVelo) Türkiye'den seçilen ilk kent unvanına sahip İzmir’in ev sahipliğinde başladı. EuroVelo üyesi kentlerin bilinirliğini yükseltmek, kentteki bisiklet görünürlüğünü artırmak ve bisikletli turizmi geliştirmek için iki yılda bir düzenlenen konferans, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ev sahipliğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi partnerliğinde, İzmir Valiliği, ENVERÇEVKO Ulusal EuroVelo Koordinatörlüğü ve paydaş kuruluşlar işbirliğiyle düzenlendi.

“Bisiklet: Mirasa Yeni Bir Bakış Açısı” (Cycling: a New Perspective on Heritage) temasıyla başlayan konferansın Swiss Otel’deki açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Avrupa Bisikletçiler Federasyonu Başkanı Henk Swarttouw, büyükelçiler, sivil toplum kuruluşu başkanları, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve Avrupa’nın dört bir yanından çok sayıda bisikletçi katıldı.

BİSİKLET KENT İÇİ ULAŞIMDA ÇOK DEĞERLİ

Konferansın açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bugüne bu şehrin dengesini, doğasını, güzelliğini koruyacak olanın hareket olduğunun bilincindeyiz. Bu hedefle önemli projeleri hayata geçirdik. Bizi en çok heyecanlandıran çalışmalardan birisi de EuroVelo oldu. Euro Velo’ya dahil olmanın beraberinde getirdiği yerel ekonomi katkısı göz ardı edilemez. Bizleri en çok mutlu eden ve heyecanlandıran şey ise, bisikletli turiste bu güzel şehri tanıtabilmektir. Avrupa Bisiklet Ağı’na Türkiye’den seçilen ilk kent unvanına sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Şehirlerin sürdürülebilir, erişebilir, ekonomik ve çevre dostu bir şekilde büyüyebilmesi için ulaşım politikaları hayati bir öneme sahiptir. Doğru planlama, altyapı yatırımları ve toplu taşıma sistemleri gibi faktörlerin yanında bisikletli ulaşımın da günlük ulaşım ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“İZMİR ROTASI 2022’NİN EN ÇOK KULLANILAN ROTASI”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan İzmir’de sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. İzmir, 8 bin 500 yıllık tarihi mirası, UNESCO miras listesinde yer alan Efes ve Bergama şehirleri ve Ege coğrafyasınca uzanan eşsiz yapısıyla bu etkinliğe ev sahipliği yapmak için muazzam bir ortam sunuyor. Türkiye tüm Avrupa kıtasını birbirine bağlayan ve 19 farklı uzun bisiklet rotasını Avrupa Bisiklet Rotaları ağına EuroVelo 13 ve EuroVelo 8 rotaları üzerinden Edirne, Kırklareli ve İzmir şehirleri üzerinden katılım sağlıyoruz. 90 bin kilometreyi geçen ve EuroVelo bisiklet rotasının en önemli rotalarından biri olan EuroVelo 8 Akdeniz Bisiklet Rotası, 2022 verilerine gören EuroVelo’nun en çok kullanılan rotası durumunda” ifadelerini kullandı.

“BU ŞEHİRDE PEDAL ÇEVİRMEK ÇOK ÖNEMLİ”

İzmir Valisi Süleyman Elban, “Bu güzel konferansın ilimizde düzenlenmesi çok yakıştı. Şehirlerle ilgili gelişmişlik kriterleri değerlendirilirken birçok kritere dikkat edilir. Yaya önceliği kadar bisiklet önceliği de çok önemli bir kriterdir. Ülkemizin en gelişmiş, en saygın şehirlerinden birisi olan İzmir’imizde böyle bir konferansın düzenlenmesi, bisiklet kullanımının artmasına ve farkındalık oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu şehirde, bu tarihi güzellikler içinde pedal çevirmenin ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz.

“ARTIK YILLIK OLARAK TOPLANACAĞIZ”

Avrupa Bisikletçiler Federasyonu Başkanı Henk Swarttouw, “Turistler aktif sürdürülebilir bir seyahat istiyor. EuroVelo konferansı 2012 yılında başladı ve 8’inci rotanın İzmir’de bu konferansı yapmak çok yerinde oldu. Bu yıldan itibaren artık yıllık olarak toplanacağız. Her yıl bu konferansı yapacağız ki dünyaya bisiklet turizmini daha çok yayabilelim. Bisikleti gerek günlük kullanımda gerek turizm kullanımında gerekse hobi amaçlı kullanımda yaygınlaştırmak istiyoruz. Şimdiye kadar yüzde 60 bir artış gösterildi. Bugün ve yarın 17 farklı ülkeden 45 katılımcı konuşmacı olacak. Deneyimlerimizi birlikte paylaşacağız” şeklinde konuştu. Konferans yarın (13 Ekim) sona erecek.

BERGAMA VE EFES ANTİK KENTLERİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

Avrupa Bisikletçiler Federasyonu’nun önemli projelerinden biri olan EuroVelo projesi, tüm Avrupa kıtasında sürdürülebilir bir Trans-Avrupa Ulaşım Ağı yaratılması, desteklenmesi ve işletilmesini teşvik ve koordine etmeyi amaçlıyor. EuroVelo, tüm Avrupa’yı birbirine bağlayan toplam 90 bin kilometre uzunluğundaki 17 uzun mesafe bisiklet rotasından oluşuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 500 kilometrelik İzmir bisiklet güzergahını EuroVelo’nun İspanya’nın Kadiz kentinde başlayan, Yunanistan’ın Atina kentinde ve ayrıca Kıbrıs’ta iki ayrı bitiş noktası bulunan 8 numaralı Akdeniz rotasının bir uzantısı olarak onaylattı. İzmir, ECF tarafından resmi üyeliği duyurulan ilk Türkiye kenti oldu. Gelişmekte olan rota kategorisindeki İzmir EuroVelo Rotası iki UNESCO kenti Pergamon (Bergama) ve Efes (Selçuk) antik kentlerini birbirine bağlıyor.

BİSİKLETLİ TURİZM ROTASI 580 KM'YE ÇIKARILIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 500 km'lik ana güzergah üzerinde altyapıyı geliştirmek ve rotayı uzatmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Rota üzerinde 33 farklı noktaya ücretsiz tamir istasyonları ve bisiklet pompaları yerleştirildi. Dikili-Çandarlı-Menemen köy rotaları yerel rotalar olarak çalışılmış olup ana güzergaha eklenmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Bu eklemeler sonucunda ana güzergah 580 km'ye ulaşacaktır.