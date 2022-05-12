Avukat Celal Ülgen, Canan Kaftancıoğlu kararı hakkında konuştu

12 Mayıs 2022 Perşembe, 16:44

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı.

"PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla verilen 1 yıl 6 ay hapis ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlamasıyla verilen 2 yıl 8 hapis cezaları ise daire tarafından bozuldu.

SİYASİ YASAK DA GETİRİLDİ

Kaftancıoğlu'na 4 yıl 11 ay hapis cezasının haricinde siyasi yasak da getirildi.

Kaftancığolu duruma ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden "Biz iktidardaki kötülüğü gönderinceye kadar bu ülkede sadece Canan Kaftancıoğlu için değil, 84 milyon için hukuku ve hukukun üstünlüğünü sağlayıncaya kadar her şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Asla ve asla umudunuzu kaybetmeyin" ifadelerini içeren bir açıklama yaptı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet.com.tr'den Gülben Dikmen'e konuşan Avukat Celal Ülgen, Kaftancıoğlu'nun son yıllarda CHP teşkilatındaki en etkili isimlerden biri olduğunu belirterek, kararın Canan Kaftancıoğlu'nun önünü kesmeyi amaçladığını belirtti.

"HENÜZ KARARI GÖRMEDİK"

Hapis cezasının yanında siyasi yasak da getirildiği bilgisi üzerine konuşan Ülgen, Kaftancıoğlu ile yaptığı bir konuşmaya atıfta bulunarak Canan Kaftancıoğlu'nun, il başkanı olarak görev yaptığı için seçilme hakkı ile çok da ilgisi olmadığı ifade etti

"MİLLETVEKİLİ OLARAK POLİTİKA YAPMAK ZORUNDA DEĞİLİM"

Kaftancıoğlu ile mahkeme kararının alınmasının ardından yaptığı bir görüşmeyi anlatan Ülgen, Kaftancıoğlu'nun o görüşmesinde söylediklerini aktardı.

Ülgen'in anlatımlarına göre Kaftancıoğlu şu açıklamayı yaptı:

"Ben örgütümle olduğum sürece hiçbir kısıntı yok. Bu yasak beni milletvekili yapmayabilir. Ama ben milletvekili olarak politika yapmak zorunda değilim. Örgütle bağım devam ettiği sürece, örgüt kademelerinde görev alma hakkım devam ettiği müddetçe hiç bir sorun olmaz benim için."

"KAFTANCIOĞLU'NUN ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Kaftancıoğlu'na verilen kararın onun önünü kesmeye yönelik olduğunu aktaran Ülgen, "Bu kararların ne anlama geldiğini biz biliyoruz. Bu kararları verenler aslında Canan Kaftancıoğlu'nun önünü kesmeye çalıştıklarını düşünebilirler. Ama yanılıyorlar. O il başkanlığı ya da parti meclisi üyeliği yaptığı parti kademelerinde görev alabildiği ölçüde herkesten daha özgürdür" ifadelerini kullandı.