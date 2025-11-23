'Avukat' dehşeti: Tartıştığı otel sahibi baba ve oğlunu öldürdü!

İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'ndeki bir otelde saat 03.00 sıralarında otele geldiği belirtilen avukat B.K. ile otel sahipleri arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile avukat B.K., otel sahibi baba ile oğlunu vurdu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi.

AVUKAT VE AĞABEYİ GÖZALTINA ALINDI

Baba ile oğlunun hayatını kaybettiği belirlenirken, avukat B.K. ile yanındaki ağabeyi gözaltına alındı.

Cansız bedenler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.