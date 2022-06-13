Avukat Dilara Yıldız cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı

13 Haziran 2022 Pazartesi, 07:55

Türkiye'nin gündemine oturan ve 10 Ocak günü Tuzla'daki bir restoranda eski nişanlısı avukat Dilara Yıldız'ı katleden Oktay Dönmez hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

"Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme", "silahla yağmaya teşebbüs", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "hürriyetinden yoksun kılma", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "silahla tehdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 3 aya kadar hapsi istenen Oktay Dönmez, önümüzdeki günlerde Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

'ZEVK ALMAK İÇİN ÖLDÜRDÜ'

Sabah gazetesinde yer verilen iddianamenin ayrıntılarında, genç avukatın zarar görmemek için büyük çaba sarf ettiğine dikkat çekildi.

Savcılık, "Sadece şüpheliden ayrılmak istedi. Şüpheli, kabullenmediği için çok büyük bir kin güttü ve takıntı haline getirdi. Acı çekmesinden zevk almak için öldürdü. Şüphelinin tehlikeliliği ve kötülüğü ortada. Öldürmesinin nedeni iddia edildiği gibi alacak-verecek meselesi değil, kendisinden ayrılmasını hazmedemedi. Hiçbir suçu ve günahı bulunmayan bir kadını tabancanın tüm mermilerini kafasına boşaltarak öldürdü" ifadelerini kullandı.

TEHDİT DOLU MESAJLAR

Oktay Dönmez'in genç avukata attığı mesajlara da ulaşıldı. "Gerekirse yanında kim varsa onları da alacağım, günlerin sayılı, mermiyi gözünden sokup beyninden çıkaracağım, celladım de bana" gibi birçok kez korkunç şekilde tehdit ettiği ortaya çıktı. Tabanca ve avucunda mermi dolu bir fotoğrafı da eski nişanlısına gönderdiği belirlendi.

'BENİ KURTARIN' DER GİBİ BAKTI

Kahreden olay yaşanmadan önce genç kadının yan masada bulunan arkadaşına da kısık sesle, "10 gündür evimde kalıyormuş. Evde 10 el ateş etti, beni bırakma. Polislere söyle temkinli gelsinler. Üzerinde silah var, ağzında kurşun var" dediği de belirtildi.

Dilara Yıldız'ın kardeşinin de polisi arayıp, "Ablam beni aradı, zor durumda. Eski nişanlısı mal varlığını alabilmek için ablamı rehin almış. Kafasına silah dayıyor olabilir. Rahat konuşamıyor, şifreli konuştu. 'Hakkınızı helal edin' dedi ve kapattı" dediği kaydedildi.

"CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRMEYİ PLANLADI"

Dönmez'in telefonunda yapılan incelemede internetten, "Kişinin konumunu bulma, 7.65 mm suikast silahı mı, infaz videosu, kafaya silah dayama, anadolu adliyesi hakim listesi, anadolu adliyesi yemek katı" gibi aramalar yaptığı ortaya çıktı. Bu aramalar için savcılık, "Canavarca hisle öldürmeyi planladı" ifadesini kullandı.