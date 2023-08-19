Avukat Feyza Altun'dan küfürlü paylaşımına açıklama: Nereden geldiğimizin derin bir hatırlatması
Kadınların üniversiteye gitmesinin haram olduğunu söyleyen bir kullanıcıya küfürle karşılık veren Avukat Feyza Altun, kullandığı “Kes sesini a… evladı” küfrü için "Nereden geldiğimizin derin bir hatırlatması…" açıklamasında bulundu.
Feminist avukat ve yazar Feyza Altun, sosyal medyada kadınların üniversite okumalarının haram olduğunu söyleyen kullanıcıya tepki gösterdi.
Söz konusu paylaşımı alıntılayan Altun, “Kes sesini a… evladı” ifadelerini kullandı.
"NEREDEN GELDİĞİMİZİN DERİN BİR HATIRLATMASI"
“Olaya bilimsel ve anatomik olarak bakarsak hakaret yok gibi duruyor, temiz bir saplama” şeklinde yorum yapan bir takipçisine yanıt veren Altun, “Bir tespitte bulundum diyebiliriz Orhun bey. Nereden geldiğimizin derin bir hatırlatması…” dedi.
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