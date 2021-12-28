Avukat Hüseyin Ersöz, İBB hakkında başlatılan teftişin hukuki boyutunu değerlendirdi

28 Aralık 2021 Salı, 04:00

İçişleri Bakanlığı terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin işe alındığı iddiasıyla İBB hakkında özel teftiş başlattı. Avukat Hüseyin Ersöz, İBB hakkında başlatılan teftişin hukuki boyutunu Cumhuriyet'e değerlendirdi. Ersöz, "Sadece belli başlılarının bu idari soruşturmaya konu edilmesi belediye başkanı üzerinde yaratılması istenen olumsuz görüntünün bir tezahürüdür" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul'da düzenlenen danışma meclisi toplantısında İBB'nin terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin de bulunduğu 45 bin kişiyi aldığını iddia etmişti.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan bazı çalışanların, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlatıldığını duyurdu.

Avukat Hüseyin Ersöz, İBB'ye yapılan operasyonun hukuki boyutlarını Cumhuriyet'e değerlendirdi.

"BELEDİYE BAŞKANI ÜZERİNDE YARATILAN OLUMSUZ GÖRÜNTÜNÜN..."

Ersöz, "İBB hakkında başlatılmış olan İçişleri Bakanlığı teftişi olağanüstü olarak nitelendirebileceğimiz ve belediyelerin bağımsız yapısına ters düşen ve ona müdahale edilme görüntüsü veren bir durum oluşturmaktadır. Öyle ki, İBB'nin içerisinde çalışan on binlerce çalışandan sadece belli başlılarının bu idari soruşturmaya konu edilmesi belediye başkanı üzerinde yaratılması istenen olumsuz görüntünün bir tezahürüdür" dedi.

"AYKIRI YAKLAŞIM"

Ersöz, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturmanın idari makamlar tarafından değil, adli makamlar tarafından araştırılıp soruşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Bu durumun idari teamüllerine aykırı bir yaklaşım olduğunu söyleyen Ersöz, "Terör soruşturmaları, Cumhuriyet savcılıkları tarafından yürütülür ve o kişiyle ilgili bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı karar verilir. Oysaki İBB ile ilgili yürütülen soruşturmanın henüz daha adli ayağının bulunmadığı ya da bulunsa dahi incelenmeden idari bir soruşturma yürütüldüğü anlaşılmaktadır" dedi.

"ZEMİN Mİ OLUŞTURULUYOR?"

Ersöz şöyle devam etti:

"'İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik siyasi bir müdahaleye zemin mi oluşturuluyor?' endişesini beraberinde getirmiştir. İçişleri Bakanlığı ve Sayın Bakan'ın söylemleri üzerinden hukuk devletine ve hukuk güvenliği prensiplerine çok da uygun olmayan bazı yaklaşımlar ve söylemler bulunmaktadır. Seçilmiş bir belediye başkanına yönelik başlatılmış olan ve hukuki olmadığını düşündüğüm, hukuk ve devlet teheamüllerine de aykırı bu durumun bir an önce sonlandırılmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.