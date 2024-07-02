Avukat İleli, 'Kira sözleşmelerinde yazılacak TEFE-TÜFE ortalamasında artış’ maddesi geçersizdir'

Yayınlanma: 02.07.2024 - 12:31

Güncelleme: 02.07.2024 - 13:10

Konut kiralarında kira artışı için belirlenen yüzde 25 artış sınırı 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle sona erdi. Kiracı ve ev sahiplerinin yeni kira artış oranları ve hukuki durumları hakkında açıklamalarda bulunan Avukat İleli şöyle konuştu:

''1 Temmuz itibarıyla yüzde 25’lik kira artış sınırı kalktı.İşyerleri bu sınırlamaya zaten dahil edilmemişti. Konutlar açısındansa 1 Temmuz'dan sonra yenilenen sözleşmelerde ise, artış şartı olarak 12 aylık ortalama tüfe oranı yazıyorsa yeni dönem kira bedeli buna göre belirlenecektir. Önemli ayrıntı kira sözleşmelerinde TEFE-TÜFE ortalaması yazılmasıdır. Sözleşmede kira artış bedelinin TEFE-TÜFE ortalamasına göre yapılacağı yazıyorsa bu madde geçersiz olmaktadır. Ülkemizde bu ortalamalar genelde TÜFE’yi aştığından bu madde geçersiz hale gelmektedir. Kiracıların Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında artış yapmasında, Borçlar Kanunu gereğince herhangi bir hukuki engel yoktur.''

1 TEMMUZ'DAN SONRA 2. DEFA KİRA ARTIŞI YAPILABİLİR Mİ?

Avukat Aslıcan Özgür İleli, son olarak önemli bir uyarıda bulundu ve ‘’Genellikle bir yıl olarak imzalanan konut kira sözleşmelerin de sadece bu sürenin ardından artış talep edilebilir. Örnek vermek gerekirse; yenilenen kira dönemi Mayıs 2024 olan bir konut kira sözleşmesinde kira artışı yüzde 25 olarak yapılmış ve kanunen 1 Temmuz'dan sonra tekrar yapılması kanuna ve usule aykırı olup, artış için mayıs 2025 olan yeni kira dönemi beklenmesi gerekmektedir’’ diye belirtti.