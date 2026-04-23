Avukat Nazan Moroğlu’ndan 23 Nisan mesajı: 'Ulusal egemenlik demokrasinin temel dayanağıdır'

Avukatlar Vakfı Başkan Yardımcısı ve kadın hukuku alanındaki çalışmalarıyla tanınan Av. Nazan Moroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 106. yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Moroğlu, ulusal egemenlik ilkesinin bugün de yol gösterici bir değer olduğunu belirtti.

Nazan Moroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920’de açılmasıyla millet iradesine dayalı yeni bir dönemin başladığını ifade etti. Açıklamasında, Atatürk liderliğinde kurulan Meclis’in Cumhuriyetin temellerini attığını vurgulayan Moroğlu, ulusal egemenliğin yalnızca anayasal bir ilke değil, demokratik yaşamın ana unsuru olduğunu kaydetti.

Moroğlu, çocukların laik ve bilimsel eğitimle yetişmesinin demokratik toplumun güvencesi olduğunu belirterek, eğitimde fırsat eşitliği, güvenlik ve özgürlüğün sağlanmasının tüm kurumların öncelikli görevi olması gerektiğini ifade etti.

Çocuk haklarının korunmasının ve her çocuğun eşit fırsatlarla gelişmesinin önemine dikkat çeken Moroğlu, çocukların yaşamın her alanında güvende olması gerektiğini söyledi.

“ULUSAL EGEMENLİK TARİHSEL MİRASTIR”

Moroğlu'nun açıklaması şöyle:

“106 yıl önce, 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla millet iradesi esas alınarak yönetilen yeni bir dönem başlamıştır. Atatürk’ün liderliğinde kurulan bu Meclis, ulusal egemenliğin halkın kararlılığıyla hayata geçirilmesini ve Cumhuriyetin temellerinin atılmasını sağlamıştır.

‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesi, yalnızca bir anayasal ifade değil; demokrasinin, laikliğin, hukukun üstünlüğünün ve insan haklarının temel dayanağıdır. Bu tarihî miras, bugün hâlâ yolumuzu aydınlatan bir değerler bütünü olarak bizlere sorumluluklar da yüklemektedir.

23 Nisan’ın, Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmesi, geleceğimizin teminatı olan çocukların, sevgiyle, barışla ve eşit olanaklarla büyümesini amaçlamaktadır. 1979 yılında UNESCO tarafından ‘Çocuk Yılı’ ilan edilmesiyle birlikte bu bayram, uluslararası bir boyut da kazanmış ve dünya çocuklarıyla kurulan dostluk köprülerinin simgesi haline gelmiştir.

LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM VURGUSU

Çocukların laik ve bilimsel eğitimle yetişmesi demokratik toplumun temel güvencesidir.

Çocuklarımızın çağın gereklerine uygun biçimde, bilimsel ve laik bir eğitim anlayışıyla yetişmeleri, sağlıklı bir toplumun teminatıdır. Onların birey olarak kendilerini gerçekleştirebileceği ortamları sağlamak; eğitimde fırsat eşitliğini, güvenliği ve özgürlüğü gözetmek tüm kurumların öncelikli görevi olmalıdır.

“HER ÇOCUK GÜVENDE OLMALI”

Çocuk haklarının korunmasını, ulusal egemenliğe dayalı demokratik bir toplum yapısının güçlendirilmesini ve her çocuğun eşit fırsatlarla gelişmesini desteklemeye kararlılıkla devam ediyoruz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

Her çocuğun okulunda, evinde ve yaşamın her alanında güvende olması gerekir. Çocukların bayrama hasret bırakıldığı günlerin geride kaldığı ve 23 Nisan’ların kutlanacağı günlerin yakın olması umuduyla...”