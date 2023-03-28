Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davası: Ece Erken adliyeye geldi

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 10:41

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 10:52

Ünlü sunucu Ece Erken’in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Bakırköy’de ortaklığını yaptığı balıkçı restoranında vurularak öldürülmüştü. 20 sanıklı dava Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanmıştı. Sunucu Ece Erken davaya katılmak için avukatlarıyla beraber Bakırköy Adalet Sarayı’na geldi.

NE OLMUŞTU

Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Yeşilköy’de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 Mayıs’ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, 19 sanığın 10’u hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile değişen oranlar hapis cezası talep edilmişti.