Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu andı: Tam 1 yıl oldu

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 21:00

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 21:00

Ece Erken'in Haziran 2021'de nikah masasına oturduğu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz yıl Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu ölüm yıl dönümünde andı. Ece Erken, Twitter hesabından "Bugün eşimi kaybedeli tam 1 yıl oldu. Pazartesi de mahkemesi var. Onu bizden alanların, eksik bırakanların en ağır cezaları almalarını Rabbim'den diliyorum" mesajını yayınladı.