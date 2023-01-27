Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu andı: Tam 1 yıl oldu
Sunucu Ece Erken, geçtiğimiz yıl silahlı saldırı sonucu hayatını haybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu ölüm yıl dönümünde andı. Erken, "Bugün eşimi kaybedeli tam bir yıl oldu. Pazartesi de mahkemesi var. Onu bizden alanların, eksik bırakanların en ağır cezaları almalarını Rabbim'den diliyorum" dedi
Ece Erken'in Haziran 2021'de nikah masasına oturduğu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz yıl Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu ölüm yıl dönümünde andı. Ece Erken, Twitter hesabından "Bugün eşimi kaybedeli tam 1 yıl oldu. Pazartesi de mahkemesi var. Onu bizden alanların, eksik bırakanların en ağır cezaları almalarını Rabbim'den diliyorum" mesajını yayınladı.
Bugün eşimi kaybedeli tam bir yıl oldu,pazartesi de mahkemesi var,O'nu bizden alanların,eksik bırakanların en ağır cezaları almalarını Rabbimden diliyorum????— Ece Erken (@eceerken) January 27, 2023
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