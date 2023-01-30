Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında ikinci kez 'Seren Serengil' kararı

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 17:47

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 17:47

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 7 tutuklu sanık bulunduğu cezaevinden getirilirken, 5 tutuksuz sanık da hazır bulundu. Maktül Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ve taraf avukatları da duruşmaya katıldı.

'BİR AN ŞAFAK'IN YERDE SÜRÜKLENDİĞİNİ GÖRDÜM'

Olay sırasında maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yemekte olduklarını belirten gazeteci Fatih Doğan, tanık olarak dinlendi.

Doğan, "Ben gazeteciyim, spor yazarıyım. Biz Şafak ile yemekteydik. Saat gece yarısı 12’yi geçmişti. Sonra masaya biri geldi. Davetsiz gelince ben arkadaşı sandım. Gelen kişi bir konumuz var, konuşalım dedi. Şafak'ta 'Arkaya geç konuşalım. Sen geç geliyorum' dedi. Şafak arka tarafa geçti. Benim oraya sırtım dönüktü. Sonra bir ses yükselmesi oldu. Bir anda bir patlama sesi geldi, ortalık karıştı. Ben ayağa kaktım. Biri 'Yere yat' diye bağırdı. Bir an Şafak'ın yerde sürüklendiğini gördüm" dedi.

Duruşmada olay anına ilişkin görüntüler izlendi.

'7 SANİYELİK BİR OLAYDA BENDEN MANTIKLI HAREKET ETMEMİ BEKLEYEMEZSİNİZ'

Tutuklu sanık Ali Yasak, 65 bin liralık alacak iddialarının asılsız olduğunu belirterek, "Çoğu şey benim üzerimden tasarlanmış gibi gösteriliyor. Soyadımdan dolayı bana isnatlar var. Olaydan 5,5 ay önce evlendim.1,5 yıllık evliyim, 1 senedir cezaevindeyim. Görüntülerde de görülüyor. Ben olay yerine sonradan gittim. Olaydan haberim olsaydı, direk olarak oraya giderdim. Olay yerine gidiyorum, kardeşime sakin ol şeklinde el hareketi yapıyorum, ayırmaya çalışıyorum. 7 saniyelik bir olay. Benden bu süre içerisinde mantıklı hareket etmemi bekleyemezsiniz" dedi.

'ECE HANIMIN ACISI BÜYÜK ANLIYORUM AMA GERÇEK ÖYLE DEĞİL'

Olayı yatıştırmak için müdahale ettiğini söyleyen sanık Yasak, "Ne yapabilirdim başka? Silah patlıyor. Niye sürükledim? 133 kilogram bir insanı oradan götürmemin ihtimali yok zaten. Kötü niyetim yok. Çekmemin rahmetlinin ölmesinde bir etkisi yok. Bana da mermi gelebilirdi. Suçlamalar bizim üstümüze atılıyor. Ece Hanımın acısı büyük, anlıyorum. Kendisi, benim eşim alkollü değildi, küfürbaz değildi gibi şeyler söylüyor. Allah rahmet etsin ama, sizin de gördünüz gerçek öyle değil. Maktul olmadığı bir insan gibi gösteriliyor" dedi.

Tutuklu sanıklardan Kadir Yasak da, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ben yaptığımı da, yapmadığımı da biliyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme, 7 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına ve duruşmaya katılmayan Seren Serengil ve diğer tanıklar hakkında zorla getirilme kararı çıkartılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, olay şöyle aktarıldı: "Bakırköy'de Ahmet Yosunlu adına kayıtlı olan bir daire, satışı için emlakçılık yapan sanık Kerem Öztürk'e devredildi. Öztürk bu daireyi satmak için müşteri ararken, apartmanın en üst katında oturan müşteki Suphi Malgaz ile daireye müşteri bulunması konusunda anlaştı. Suphi Malgaz, Kerem Öztürk'e 1 milyon 450 bin TL karşılığı daireyi alacak bir arkadaşı olduğunu söyledi.

Daireyi Malgaz, 1 milyon 650 bin TL'ye satarak, alıcıdan 170 bin TL komisyon almış oldu. Sanıklar Kerem Öztürk ile Gökhan Karakan bu durumu öğrendikten sonra Malgaz'a bu miktarı kendilerine ödemesi gerektiğini söyledi. Taraflar bir anlaşmaya varamayınca sanık Gökhan Karakan, Malgaz'ı öldürtmekle tehdit etti. Gökhan Karakan, sanık Seccad Yeşil'e ulaşarak söz konusu parayı tahsil etmesini istedi. Seccad Yeşil, arkadaşı olan sanık Kadir Yasak'a durumu anlattı.

Yasak, Suphi Malgaz ile bir buluşma teklif etti. Bakırköy'de bir restoranda gerçekleşen görüşmede, Şafak Mahmutyazıcıoğlu Suphi Malgaz'ın yanında geldi. Mahmutyazıcıoğlu'nun Malgaz'a destek olması nedeniyle, Kadir Yasak ve Seccad Yeşil söz konusu parayı alamadı. Sanıklar Kadir Yasak ve Seccad Yeşil bu nedenle maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu hedef alarak, 27 Ocak'ta cinayeti işledi."

İddianamede, sanıklar Ali Yasak ve Abdulkadir Kara hakkında 4 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Sanıklar, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Fatih Okan Kodak, Burak Otçuoğlu ve Uğurcan Bilge hakkında ise 3 ayrı suçdan ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Sanıklar Gökhan Karakan ve Kerem Öztürk hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Diğer 9 sanık için de 'Suçluyu kayırma' suçundan değişen oranlarda hapis cezası istendi.



