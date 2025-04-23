Avukat Şeker, istinafa gidecek olsalar da ailelerin karardan memnun olduğunu söyledi: Tekel cinayeti davasında ceza yağdı

Yayınlanma: 23.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 23.04.2025 - 04:10

Mahkeme; Tarık, Murat, Azat ve Servet Özer’in “kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı iki kez müebbet hapisle cezalandırılmalarına karar verdi. Mahkeme, dört sanığın ayrıca “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan on birer yıl hapis ile cezalandırılmalarına hükmetti. Tarık ve Azat Özer’in “ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma” suçundan bir altı ay, ayrıca Adem Kılıç, Erdal Adıyaman, Nimetullah Özer, Hüsamettin Ahmetoğlu’nun “suçluyu kayırma” suçundan bir yıl altı ay hapisle cezalandırılmalarına karar verildi.

Cumhuriyet’e konuşan Erzen ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, “Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 81. maddesinin 1. fıkrası çerçevesinde hem Batuhan Bayındır’ı öldürdükleri için hem de Yunus Emre Erzen’i öldürdükleri için ayrı ayrı müebbet hapis cezaları verildi. Burada önemli olan unsur, TCK’nin 37. maddesinin 1. fıkrası maddesi delaletiyle olması. Fikir ve eylem birliği içerisinde iştirak halinde demektir bu” dedi.

Suçluyu kayırma suçundan yargılanan dört sanığa alt sınırdan ceza verildiğini belirten Şeker, kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıyacaklarını söyledi. Ayrıca kasten öldürme suçundan ceza alan sanıklar açısından da istinafa gideceklerini ve sanıkların “kin gütme” saiki ile de ceza almaları gerektiğini belirtti. Şeker, “Müvekkil Yusuf Erzan açısından da kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ayrı ayrı Tarık, Murat, Azat ve Servet Özer 11 yıl hapis cezası aldılar. Normal şartlarda 24 yıl, 24 yıl ve 11 yıl olarak toplamda 59 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalacaklar. İstinaf edecek olsak da kararın bu hali de tatmin ediyor. Aile de bu konuda adaleti ve hakkaniyetin yerine gelmiş olmasından dolayı memnun” ifadelerini kullandı.