Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında yeni gelişme: 4 sanığa müebbet istemi

Yayınlanma: 21.01.2025 - 17:34

Güncelleme: 21.01.2025 - 17:34

Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı sanıklardan Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer’in Batuhan Bayındır ve Yunus Emre Erzen’i kasten öldürmekten ikişer kez müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Sanık ayrıca olayda yaralanan Yusuf Erzen açısından da dört sanığın kasten öldürmeye teşebbüsten suçundan da cezalandırılmasını talep etti. Savcı, tutuksuz sanıklardan Nimetullah Özer, Hüsamettin Ahmetoğlu, Adem Kılıç ve Erdal Adıyaman’ın suçluyu kayırma suçundan cezalandırılmasını, Ercan Topçu ve Vedat Erkin’in ise beraat etmesi yönünde mütalaada bulundu. Duruşma ise 21 Nisan tarihine ertelendi.

Olayın ardından Cumhuriyet’e konuşan Erzen ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, "Biz Yunus Emre Erzen'in açısından sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istiyoruz. Çünkü hem tasarlayarak planlayarak, hem canavarca hisse, hem kan gütme saygıyla olmasından ötürü üçer kez ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Buna ilişkin mütalaada beyan, savunmalarımızı sunacağız" dedi. Şeker, "Eksik olan hususların dosyada zaten nitelikli hali oluşturması gerektiğini düşünüyoruz. Her ne olursa olsun, olayın fikir ve eylem birliği içerisinde olmasına ilişkin

değerlendirme önemli. Çünkü mekana birlikte gitmelerinin birlikte eylem birliği olduğunu belirtmiş savcı" ifadelerini kullandı.