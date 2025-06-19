AKP milletvekilleri tarafından Meclis’e sunulan ve madencilik faaliyetleri için zeytinliklerde kıyımın önünü açacağı endişesiyle tepkilerin odağı haline gelen kamun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Komisyon görüşmelerine ziyaretçi kabul edilmezken büyük bir arbede yaşandı. Türkiye Barolar Birliği Çevre Komisyonu Avukatı Yakup Şekip Okumuşoğlu yerde sürüklendi. Peki, Avukat Yakup Okumuşoğlu kimdir? Türkiye Barolar Birliği Çevre Komisyonu Üyesi Avukat Yakup Okumuşoğlu kaç yaşında, nereli?

YAKUP OKUMUŞOĞLU KİMDİR?

1970 yılında Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi, Aşağı şimşirli Köyü’ne bağlı Bahçeli Konaklar Mahallesinde doğmuş, İlkokul 4. Sınıfı doğup büyüdüğü köyde bulunan ilk okulda tamamladıktan sonra 5.Sınıfı Zonguldak da okuyup, 1988 yılında Zonguldak TED Kolejinden mezun olmuştur. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydını yaptırıp,1994 yılında Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

1998 yılında Çamlıhemşinli pek çok hukukçu ile birlikte yürüttükleri uzun ve zahmetli bir yargılama sürecinin sonunda vadiye HES kurulması kararını 2004 yılında iptal ettirmişlerdir. Çalışmalarının temelini hava, su ve toprak ile bunlara bağlı hukuk oluşturmaktadır.

Avukat Okumuşoğlu, halen Zonguldak Barosu Kent ve Çevre Hukuk Komisyon Başkanlığını yürütürken, pek çok çevre kuruluşlarının da üyesidir.

YAKUP OKUMUŞOĞLU'NUN ÖZEL HAYATI

Av.Okumuşoğlu, Sündüz Okumuşoğlu ile evli olup, Ayda ve Nazlı'nın babasıdır.