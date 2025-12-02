Avukat, yaşadığı sitedeki 40 araca zarar verdi

Olay, geçen cumartesi günü akşam saatlerinde Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Umutkent 2 Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sitedeki bir apartman dairesince ailesiyle birlikte ikamet eden genç avukat F.K., site içerisinde araçlara saldırdı.

Eline aldığı sopa ile site içesindeki otoparkta park halindeki yaklaşık 40 araca saldıran F.K., araçlara aynaları ve camlarını kırarak zarar verdi.

Site sakinleri öncede buna benzer davranışlar sergilediği ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen F.K.’den şikâyetçi olurken, zarar oluşan araçlarda inceleme yapıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.