Avukatı Minguzzi'nin davasını üstlenmişti: Sedat Peker’den açıklama geldi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, 15 yaşında reşit olmayan bir saldırgan tarafından bıçaklanarak öldürülen Ahmet Minguzzi’nin yaşamını yitirdiği ilk günlerde Minguzzi ailesine avukatı Ersan Barkın aracılığıyla ulaştığı ve her türlü süreçte yanlarında olduğunu belirttiği iddia edilmişti.

Peker'in avukatı Ersan Barkın'ın sosyal medya paylaşımına göre, Barkın davanın yeni avukatı oldu.

Söz konusu duruma ilişkin Sedat Peker bir açıklama yaptı. Peker açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bir toplumun mahvolmasına sebep olacak en önemli şey, insanların bazı kişilerin işlediği suçlardan dolayı halkı oluşturan bir kesimi (Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı ve benzeri) toplu olarak suçlu görmesidir.

Üzülerek görmekteyim ki ülkemizin ciddi bir bölümü bu hatayı yapmaktadır. Bu hatada ısrar edilirse, bazı güçlerin hazırlamak istediği “Türkiye'de oluşturulmak istenen toplumsal kaosun değirmenine su taşımaktan” başka bir işe yaramayacaktır. Kürtçede “keko” sözcüğünün anlamı kardeştir.

Ülkemizin insanlarının arasına nifak sokmak isteyenlerin değirmenine su taşımayın. İki çeşit insan vardır: Birincisi iyi insan, ikincisi ise kötü insandır. Kişilerin etnik aidiyetine değinerek kötü sözler söylemeyin. Bunun zararı, ülkemize gelecekte çok büyük olur.

Değerli avukatım Ersan Barkın’ın, henüz 14 yaşındayken vahşice katledilen Ahmet Minguzzi kardeşimizin ailesinin avukatlığını üstlendiği haberi medyada yer alınca, “Sedat Peker devletin yapamadığını yaptı.” gibi üzücü paylaşımlar gördüm.

Şunu net olarak belirtmek isterim: Ben annemin ve babamın çocuğuyum. Ancak bundan daha önce kendimi DEVLETİN ÇOCUĞU olarak görürüm, kabul ederim ve buna tüm kalbimle inanırım.

İnsanları tahrik ederek bir şeyler söyletmek istiyorsunuz. Bunun neticesinde, beni seven insanların da onlara zarar vereceğini biliyorsunuz.

Sizlerin başka bir işi yok mu? Sosyal medya başında siz keyifli vakit geçireceksiniz diye belki çok korkunç olaylara sebep olacağınızı görmüyor musunuz? Yapmayın. Kendinize gidip başka eğlenceler bulun. İnsanların canıyla, kanıyla oynamayın.”