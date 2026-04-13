Avukatın şüpheli ölümü: Binadan düşerek hayatını kaybetti!

Olay, Edirne'de Cumhuriyet Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Çağdaş Balcı, henüz belirlenemeyen bir nedenle binadan düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Balcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Balcı'nın annesiyle birlikte aynı binada yaşadığı, çatıdan ya da binanın en üst katından düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının yaptığı çalışmaların ardından Balcı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.